Утром в среду, 26 января, в Киеве под Верховной Радой готовятся к новой акции ФОПов. Протестующие говорят, что силовики запретили им установить сцену и подогнать автомобиль с озвучкой для проведения акции.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Под стенами парламента уже собралось несколько десятков предпринимателей. Правоохранители значительно усилили меры безопасности. Практически на всех перекрестках в правительственном квартале дежурят патрули солдат Нацгвардии.

По словам руководителя движения протестующих ФОПов Сергея Доротича, вчера во время столкновений с правоохранителями под Радой были задержаны 74 протестующих. Самого Доротича не задержали.

Напомним, мы писали о том, что первое заседание Верховной Рады в этом году отметилось массовым митингом ФОПов у ее стен. Предприниматели пытались прорваться к депутатам сквозь стену силовиков, чтобы донести свои требования. "Страна" подробно рассказывала, что происходило под стенами парламента 25 января.

Также мы сообщали, что по словам лидера движения протестующих ФОПов Сергея Доротича, два человека пропали без вести после вчерашней акции протеста ФОПов под Радой.