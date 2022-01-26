Лидер движения SaveФОП Сергей Доротич рассказал "Стране", что после вчерашней акции протеста под стенами Верховной Рады пропали без вести два человека. Один из них не подавал признаков жизни, когда лежал под Радой после избиения полицией.

"Два человека пропали. Тот, которого избили и он не подавал признаков жизни — вывезен полицией. Пропал и его близкий, который шёл за ним и кричал, что его убили. Всего было задержано 74 человека. На часть из них составили протоколы. Адвокатам препятствовали, не допускали к задержанным. Число протоколов ещё уточняется", — заявил Доротич.

По его словам, людей полиция сильно избила.

"Двум женщинам поломали руки", - рассказал Сергей Доротич.

Напомним, первое заседание Верховной Рады в этом году отметилось массовым митингом ФОПов у ее стен. Предприниматели пытались прорваться к депутатам сквозь стену силовиков, чтобы донести свои требования. "Страна" подробно рассказывала, что происходило под стенами парламента 25 января.

Также мы сообщали, что власти хотят обложить налогом таксистов и запретить брать ФОПов на работу.