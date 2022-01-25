Первое заседание Верховной Рады в этом году отметилось массовым митингом ФОПов у ее стен. Предприниматели пытались прорваться к депутатам сквозь стену силовиков, чтобы донести свои требования. Не обошлось без стычек и задержанных.

Разбирались, чего требовали ФОПы и что происходило под Радой 25 января.

Что требуют ФОПы

ФОПы собрались под Верховной Радой с самого утра. Они требовали проголосовать за законопроект №5866 об отмене обязательных кассовых аппаратов, которые ввели с 1 января. В этом законопроекте прописано, что обязательная выдача чеков распространяется только на дорогие покупки стоимостью от одной минимальной зарплаты - от 6,5 тыс грн.

До марта этого года действует мораторий на налоговые проверки, но затем бизнес ждут штрафы за неустановленные кассовые аппараты и нарушения, связанные с этим.

Массовые протесты под лозунгами отмены фискализации или ее отсрочки идут с прошлого года. В прошлом году они так и закончились ничем. Рада накануне новогодних праздников не приняла законопроект об отсрочке кассовых аппаратов.

Между тем власти не только не настроены идти на уступки, наоборот, они собираются и дальше ужесточать условия работы ФОП. Под предлогом борьбы со схемами минимизации зарплатных налогов в Раде уже озвучена инициатива запретить юрлицам заключать договоры с ФОПами-физлицами. Также обсуждается идея обложить налогом самозанятых - от таксистов до предпринимателей.

Ранее "Страна" писала об этом подробнее.

Как штурмовали Раду 25 января

Изначально митинг собрали под Верховной Радой. Собравшиеся скандировали: "Голосуй 5866 или иди вон". В руках он держали плакаты с надписями "РРО – уничтожение малого предпринимательства", "Уничтожение микробизнеса – причина миграции", "Нет – уничтожению микробизнеса".

ФОПы под Радой 25 января 2022

Затем участники акции прошлись маршем по центру Киева, направляясь к Офису президента, но там проход был закрыт, поэтому протестующие вернулись обратно к Раде.

Там они пригрозили прорваться в парламент, если депутаты не начнут рассматривать закон об отмене обязательных кассовых аппаратов.

В итоге кордоны силовиков усилили, охрана закрыла входы в парламент, а ФОПы стали напирать на спецназовцев. Тут и там стали возникать стычки. Полиция стала задерживать некоторых протестующих.

Вот еще видео стычек.

Прорваться в Раду так и не удалось. Протестующих под парламентом было немало, но большинство из них не принимали участие в столкновениях. Активной, силовой, части протестующих было недостаточно, чтобы противостоять правоохранителям, которых было значительно больше.

ФОПы стали совещаться, продолжать ли акцию сегодня или расходиться и собраться уже завтра.

В этот момент силовики, непонятно зачем, сами пошли на штурм и стали прорываться к сцене. Видимо, хотели разделить толпу протестующих и установить контроль над сценой откуда координировали акцию. Это спровоцировало новую волну столкновений.

В итоге силовики заняли сцену, а потом сами же от нее отступили. Столкновения прекратились. Сцена перешла под контроль митингующих.

Сообщается о постращавших в столкновениях с обоих сторон. Некоторым понадобилась помощь медиков.

В итоге ФОПы заявили о бессрочной акции протеста до момента выполнения властью их требований. Завтра в 09:00 они снова намерены выйти под Верховную Раду.

Во вторник предприниматели разошлись

Тем временем депутатов из Рады эвакуировали через подземный переход, чтобы им не пришлось прорываться сквозь толпу.

В полиции Киева сообщили, что задержали двух протестующих, которые вели себя агрессивно, провоцировали конфликт и не реагировали на замечания полиции.

Задержанные на акции. Фото: Нацполиция

На них составили админпротоколы по ст 185 КУАП. За это грозит штраф, общественные работы либо арест до 15 суток.