В Верховной Раде Украины появится законопроект, который предполагает отмену штрафов для ФОПов за отсутствие кассовых аппаратов до конца 2022 года.

Об этом заявил спикер парламента Руслан Стефанчук после совещания с лидерами фракций.

По его словам, соответствующий законопроект предложил глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Сегодня до конца дня будет подан соответствующий законопроект, по которому до конца этого года не будут уплачивать штрафы лица, не установившего РРО при условии, что они установят", - сказал он.

Законопроект будет подан до конца сегодняшнего дня.

Напомним, под Верховной радой второй день продолжается акция ФОПов с требованием отменить обязанность устанавливать кассовые аппараты.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года в Украине начали штрафовать физических лиц предпринимателей за отсутствие РРО. Речь идет о ФОП 2-4 группы, которые платят единый налог. Предусматривается, что оштрафовать могут за каждую транзакцию без фискализации. За первое нарушение в размере 100% от суммы чека. За последующие - уже 150%.

Также "Страна" детально анализировала систему ввода РРО в Украине, а также рассказала, что изменится от появления закона о кассовых аппаратах.