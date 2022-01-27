Появился полный текст коммюнике по итогам встречи советников лидеров стран "нормандской четверки"
Появился полный текст согласованного всеми сторонами коммюнике по итогам встречи советников лидеров стран Нормандского формата, распространённый Францией.
Его опубликовала пресс-служба Елисейского дворца.
Подтверждено, что встретиться стороны договорились через две недели.
"Советники подтверждают, что Минские договоренности являются основой работы нормандского формата и утвердили, что нужно уменьшить имеющиеся разногласия, чтобы двигаться вперёд.
Стороны выступают за безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года вне зависимости от разногласий по другим вопросам выполнения Минских договоренностей.
Они обсудили важность активизации работы ТКГ и ее рабочих групп в целях скорейшего продвижения в реализации Минских договоренностей.
Они договариваются встретиться снова через две недели в Берлине", - пишет Елисейский дворец.
Напомним, вчера в Париже прошли первые с начала осени переговоры в рамках Нормандской четверки. Встречались советники глав государств, которые курируют этот вопрос в Киеве, Москве, Берлине и Париже. От Украины это глава ОП Андрей Ермак, а от России - замглавы администрации президента Дмитрий Козак.
Переговоры "четверки" длились более восьми часов. "Страна" разобралась, чем окончилась встреча.