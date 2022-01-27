Появился полный текст согласованного всеми сторонами коммюнике по итогам встречи советников лидеров стран Нормандского формата, распространённый Францией.

Его опубликовала пресс-служба Елисейского дворца.

Подтверждено, что встретиться стороны договорились через две недели.

"Советники подтверждают, что Минские договоренности являются основой работы нормандского формата и утвердили, что нужно уменьшить имеющиеся разногласия, чтобы двигаться вперёд.

Стороны выступают за безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года вне зависимости от разногласий по другим вопросам выполнения Минских договоренностей.

Они обсудили важность активизации работы ТКГ и ее рабочих групп в целях скорейшего продвижения в реализации Минских договоренностей.

Они договариваются встретиться снова через две недели в Берлине", - пишет Елисейский дворец.

Напомним, вчера в Париже прошли первые с начала осени переговоры в рамках Нормандской четверки. Встречались советники глав государств, которые курируют этот вопрос в Киеве, Москве, Берлине и Париже. От Украины это глава ОП Андрей Ермак, а от России - замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

Переговоры "четверки" длились более восьми часов. "Страна" разобралась, чем окончилась встреча.