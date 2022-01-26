Сегодня в Париже прошли первые с начала осени переговоры в рамках Нормандской четверки. Встречались советники глав государств, которые курируют этот вопрос в Киеве, Москве, Берлине и Париже. То есть от Украины это глава ОП Андрей Ермак, а от России - замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

Встреча прошла на фоне явной, хотя и осторожной активизации Минского процесса. Она началась после включения в эту историю Байдена. Как сегодня откровенно заявил глава МИД России Сергей Лавров, на переговорах в Женеве еще летом этого года американцы пообещали Путину побудить Киев исполнить Минские соглашения.

Также процесс активизации поддержали немцы и французы. По их коллективной просьбе Киев даже отозвал скандальный проект закона о "переходном периоде" на Донбассе. После чего Россия согласилась на сегодняшнюю встречу.

Она может во многом определить, по какому сценарию пойдут дальше события на Донбассе.

В России уже дали понять, что в случае отказа Киева заходить за "красные линии" и выполнять политическую часть Минских соглашений (а это вполне вероятный сценарий), могут начаться открытые поставки оружия в "ДНР" и "ЛНР". И не только.

"Страна" разобралась, чем окончилась встреча и что будет, если она провалится, как и все предыдущие.

Что удалось решить в Париже

Переговоры "четверки" длились более восьми часов. И, вопреки обыкновению, закончились брифингами - коротким у Ермака и развернутым у Козака.

Глава Офиса президента заявил, что нормандский формат удалось реанимировать и даже согласовать коммюнике о поддержке режима остановки огня.

Отметим, что Козак на своем брифинге ничего не говорил о коммюнике, но подтвердил, что это действительно был единственный консенсусный момент на этих переговорах.

В остальном есть разногласия. Какие именно - Ермак даже на прямые вопросы журналистов озвучивать отказался.

При этом от главы Офиса президента не прозвучало упоминания "красных линий", что традиционно для украинских комментариев на тему "Минска".

Он также сообщил, что через две недели стороны согласились в том же составе встретиться в Берлине. Куда придут уже с некими наработками.

О причине этой паузы детально рассказал Дмитрий Козак на своем брифинге. Он заявил, что Украина попросила двухнедельный перерыв для обсуждения вопроса прямых переговоров Киева с "ДНР" и "ЛНР", который инициировала Россия.

Еще один вопрос, который будет прорабатываться время этой паузы - ответ Киева на предложения "ДНР" и "ЛНР", которые в разное время выносились в Трехстороннюю контактную группу, но Украина ничего на них не отвечала.

"Речь идет даже не просто о том, чтобы был физический диалог глаза в глаза. А о том, что на письменные соглашения, которые республики внесли, на них дали ответ", - сказал Козак, уточнив, что речь о проектах поправок в украинскую конституцию и законы, которые вносились Донецком и Луганском.

Еще один "прорыв", как назвал его российский представитель - это понимание, что сторонам нужно выходить на единый документ, который будет потом направлен в ТКГ. Это был намек на то, что Украина и Россия обычно вносят полностью взаимоисключающие предложения (при этом Козак заявил, что украинские идеи противоречат Минским соглашениям). И на нынешней встрече, судя по заявлениям посланника Путина, Киев проявил понимание, что нужно выходить на консенсусный документ.

"Коллеги, в общем сегодня похвастаться нечем, поэтому приезжайте через две недели в Берлин. Надеюсь, там будет более конструктивно", - резюмировал Козак.

Подводя краткий итог - сегодня не договорились ни о чем. Но, в отличие от предыдущих встреч, обе стороны уже назвали дату следующего собрания без дополнительных условий. Это значит, что двери пока не закрываются, как было после провальных встреч в сентябре. И Киев действительно пообещал некие предложения вынести на всеобщее рассмотрение.

Правда, судя по предыдущему опыту, эти предложения обычно Москву не устраивали. Поэтому пока никаких позитивных прогнозов сделать нельзя.

Зато можно предположить, чего ждать, если ситуация снова зайдет в тупик.

План Б от Москвы

Как раз в тот момент, когда Ермак и Козак вели переговоры в Париже, из России пошли заявления, которые можно смело назвать "планом Б" - на случай, если по Минску-2 ситуация останется в тупике.

"Единая Россия" официально обратилась к Путину с просьбой начать военные поставки в "ДНР" и "ЛНР".

Сначала о такой необходимости заявил генсек партии Андрей Турчак, являющийся к тому же первым замглавы Совета Федерации. А потом глава фракции ЕдРа в Думе Владимир Васильев сообщил, что последует официальное обращение партии к российскому руководству.

"Сценарий на Украине напоминает возврат к нацизму и бандеровщине. Нас беспокоит вопрос защиты жизни российских граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР.

В Совете Думы, во фракции, в партии мы консультировались по этому вопросу. Считаем, что мы не можем бросить людей на произвол киевского режима в условиях готовящейся агрессии.

В связи с этим мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь Луганской и Донецкой республикам в виде поставок необходимой для сдерживания агрессии военной продукции, а также предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности их граждан", - заявил глава думской фракции "Единой России".

Позже депутат-единоросс Андрей Гурулев уточнил, что "объем поставок вооружения ДНР и ЛНР должен быть прямо пропорционален вливаниям летального оружия в Украину с Запада". По его словам, это могут быть противотанковые снаряды, переносные зенитно-ракетные комплексы в качестве средств ПВО, мины для заграждений от прорыва бронетехники.

Еще один депутат от правящей партии - первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий - заявил, что в случае эскалации со стороны Украины, вооружение будет поставлено за считанные часы.

"Если Украина развязывает военные действия, то естественно, будут даны команды верховным главнокомандующим, и министерство обороны оперативно и быстро поставит то вооружение, которое позволит удержать на позициях ВСУ, чтобы они не убивали мирное население, и нейтрализовать то вооружение, которое НАТО поставляет Украине.

Больших проблем для того, чтобы в течении нескольких часов вооружение было на территории ЛНР и ДНР, у нас не существует", - заявил Водолацкий.

В "ДНР" и "ЛНР" уже поддержали позицию единороссов. Пушилин заявил, что "республике" нужны средства ПВО для борьбы с "Байрактарами". И предупредил, что на Донецк скоро может начаться нападение ВСУ (что в Украине, напомним, отрицают).

Что означают эти призывы?

Призыв к Путину прозвучал после новой порции российских опасений, что в Украине готовится силовая операция против "республик". Заявления об этом идут со вчерашнего дня. И теперь они перешли на новый уровень - уже не оппозиционная КПРФ, а партия власти предлагает если не де-юре, то де-факто признать "ЛДНР" и начать туда открытые поставки вооружений.

Очевидно, что если обращаются люди с таким статусом, сложно представить, что на подобную просьбу последует отказ. И, хотя пока Кремль ничего не ответил, прозвучала позиция подчиненного ему МИДа. Глава ведомства Сергей Лавров заявил, что если Украина встанет на путь исполнения Минских соглашений, вопрос о поставках оружия подниматься не будет.

То же самое сегодня заявил и Козак в Париже.

На сегодня можно обозначить следующие причины появления призыва "Единой России".

1. Во-первых, это связано с возобновлением консультаций по Минску-2, которые Киев, по мнению Москвы, скорее всего будет пытаться свести на нет без реального продвижения на политическом треке переговоров.

Заявление о поставках оружия таким образом обрисует альтернативу саботажу политической части "Минска". В любом случае, заговорили об этом как раз во время встречи нормандской группы.

И пока признаков прогресса на этом направлении не наметилось.

2. Поставки оружия (точнее, их формализация, поскольку российская техника и так передается "республикам") должны стать сигналом, который пресечет вероятные поползновения ВСУ перейти в наступление на Донбассе. О том, что такой сценарий готовится, заявляют Москва и "ЛДНР", но опровергают в Киеве.

Учитывая, что поставки могут быть любыми - от аналогичной западным поставкам номенклатуры до современных РСЗО или средств ПВО (например, для противодействия "Байрактарам"), любые операции ВСУ на Донбассе таким образом затрудняются и растут в цене.

3. Вооружение "республик" станет ответом и Западу, который начал активно снабжать оружием Киев.

4. Сделана заявка на "гибридное" признание "ДНР" и "ЛНР", которое пока не выводит Россию из "Минска-2" и не может стать поводом для тяжелых санкций. Но существенно меняет расклад сил.

Признает ли Россия "ДНР" и "ЛНР"?

На этом фоне в России стала все более активно обсуждаться возможность признания "республик" Москвой.

Пока не на уровне Кремля или МИДа (там говорят только о Минских соглашениях), но на уровне экспертов, журналистов и отдельных политиков.

Об этом сказал, например, глава парламента Крыма Владимир Константинов, а фракция КПРФ уже внесла в Госдуму проект обращения к Путину.

Логика такая – если Киев отказывается выполнять Минские соглашения (а он отказывается и пока ничего не говорит о том, что позиция поменяется), то нужно каким-то образом подводить черту под войной. Чтоб она не продолжалась десятилетиями, а территория "ЛДНР" с населением в несколько миллионов человек не оставалась вечно "серой зоной". Это позволит интегрировать территории в Россию и наладить там нормальную жизнь.

Главный вопрос на этом пути – реакция Запада. Признание "ЛДНР" будет являться официальным выходом России из Минских соглашениях, которые утверждены ООН и на которые завязан целый комплекс отношений РФ с ЕС, США и Украиной. Запад может воспринять признание как "вторжение России" (пусть даже при этом никакой активизации боевых действий не будет) и введет все обсуждаемые ныне жесткие санкции.

Такой вариант для России, очевидно, неприемлем.

Готов ли Запад согласиться с признанием Россией "ЛДНР" и со смертью Минских соглашений как с платой за фактическое прекращение войны на востоке Украины? Пока непонятно. Никаких сигналов нет.

Очень важный вопрос – что может стать поводом для разворота политики России и признания "ЛДНР"? В случае с Южной Осетией и Абхазией это была война, начавшаяся с наступления грузинских войск на Цхинвали.

Для полной аналогии с этим сценарием нужно, чтоб Зеленский официально объявил о начале наступления ВСУ. При том, что украинская власть такие намерения отрицает.

Но, в последнее время, в "ЛДНР" и России постоянно говорят о желании Украины решить вопрос Донбасса силовым путем, что фактически можно воспринимать как подготовку к запуску сценария о признании "ЛДНР" (особенно, если очередная попытка оживить переговоры в Нормандском формате закончится ничем - а к этому все идет).

Но, повторимся, в этом сценарии есть пока два больших неизвестных.

1. Повод для решения России признать "ЛДНР", тем самым выйдя из Минских соглашений.

2. Реакция на это Запада (реакция на это украинской власти очевидна - она вздохнет с облегчением, если Минские соглашения будут похоронены).

Без понимания по этим двум пунктам сценарий признания "ЛДНР" Россией выглядит гипотетическим. Хотя и невероятным его назвать нельзя.