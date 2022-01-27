"Страна" опросила депутатов парламента и узнала, как они оценивают результаты переговоров в Париже советников "Нормандской четверки".

Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что в переговорах не увидел какого-либо прорыва.

Дмитрий Разумков. Фото: Страна

"К сожалению, я не вижу серьезных прорывов, на которые можно было бы надеяться. И не вижу уменьшения напряжения вокруг этого вопроса", - объяснил он.

А вот нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин наоборот считает, что если встреча состоялось, то это уже хорошо.

Виталий Безгин. Фото: facebook.com

"Мне кажется, что лучше, когда говорят дипломаты-переговорщики, чем когда говорит оружие. Мы понимаем, что все равно у нас почти ежедневно есть жертвы на фронте, но тем не менее хорошо, что диалог начался. В таком формате его не было фактически два года. Это первый шаг, поэтому сложно говорить про какие-то результаты, но хорошо, что диалог начат", - рассказал депутат.

В свою очередь сопредседатель партии "ОПЗЖ" Юрий Бойко также оценивает переговоры позитивно, однако ожидает реализации Минский соглашений.

Юрий Бойко. Фото: ОПЗЖ

"Я оцениваю позитивно с той точки зрения, что она произошла. Я ожидаю конечных конкретных результатов - реализации Минских соглашений. Это была наша политическая позиция, мы ее будем добиваться и убеждён, что добьёмся", - уверен он.

Нардеп фракции "Слуга народа" Александр Ковальчук рассказал, что хотя результатами переговоров доволен, но "можно требовать большего".

Александр Ковальчук. Фото: facebook.com

"Те решения и предложения, которые были озвучены, лично мои ожидания удовлетворяют. Наверное, мы бы хотели услышать более резкие и громкие заявления, но для этого у нас ещё есть время. Меня полностью удовлетворяет позиция украинской стороны и то, что большинство стран поддерживают нас, как государство, нашу делегацию и выражают свои решительные заявления. Конечно, можно требовать большего. Меня удовлетворяет то, что продолжается процесс переговоров. Пока в этих кабинетах общаются люди на дипломатическом языке, у нас есть больше времени для того, чтобы наших военных умирало меньше. В целом процесс меня удовлетворяет, но, естественно, я бы хотел быстрее и больше - это природно. Думаю, большинство украинцев думает так же", - говорит он.

Депутат от партии "ОПЗЖ" Олег Волошин уверен, что если в конечном счёте не будут реализованы Минские соглашения, то всех ждёт "большая беда".

Олег Волошин. Фото: facebook.com

"Без разрешения конфликта на Донбассе мы будем постоянно находиться в том положении, в котором находимся сейчас. На данный момент достигнута некая точка бифуркации, когда во многом будет определено, как она будет двигаться дальше. Я уверен, что как раньше уже не будет. Поэтому если господин Зеленский не осознает, что угроза для его власти и даже безопасности кроется не в националистах, которые угрожают ему "жуткими карами" за попытку реализовать Минские соглашения, а как раз в отказе реализовать их, думаю, что тогда на всех ждёт большая беда. Поэтому на вчерашних переговорах даже если Ермак и шёл на какой-то конструктивный диалог, что можно предположить с продолжительности разговора, то потом опять началась игра "Мы не в чем не уступили, зрады нет", - обьясняет Волошин.

Народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев рассказал, что рад восстановлению подобного формата. По его словам, мира без переговоров с Россией не может быть.

Даниил Гетманцев. Фото: Страна

"Очень рад договорённостям о прекращении огня, потому что самое главное, чтобы люди не гибли. Мне хотелось бы, чтобы это прекращение огня было навсегда и от прекращения огня мы перешли к миру. Мира без переговоров с Россией не может быть, мы должны вести переговоры, искать компромисс, идти на уступки с обеих сторон. Задача номер один - это мир на Донбассе, без угроз и истерий в международном эфире о том, кто на кого пытается напасть. И чтобы мы жили в мирной стране и развивались", - заявляет Гетманцев.

В то же время нардеп от "Батькивщины" Антон Яценко считает, что переговоры советников "Нормандской четвёрки" были лишь промежуточным этапом.

Антон Яценко. Фото: facebook.com

"Моё мнение, что нагнетание ситуации относительно возможного военного вторжения имеет только одну цель - заставить Украину вступить в прямые переговоры с "ЛНР" и "ДНР".

Напомним, вчера в Париже прошли первые с начала осени переговоры в рамках Нормандской четверки. Встречались советники глав государств, которые курируют этот вопрос в Киеве, Москве, Берлине и Париже. От Украины это глава ОП Андрей Ермак, а от России - замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

Переговоры "четверки" длились более восьми часов. "Страна" разобралась, чем окончилась встреча.