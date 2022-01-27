На встрече в Париже 26 января не обсуждался вопрос о саммите лидеров стран "нормандского формата".

Об этом заявил представитель Москвы Дмитрий Козак, пишет ТАСС.

"Что касается саммита лидеров "нормандского формата", вопрос сегодня не обсуждался, и он в принципе уже никем с 17 сентября 2021 года не инициируется, поскольку существуют неразрешимые противоречия в нормандском формате по поводу минских соглашений", - сказал он.

По словам Козака, новый саммит возможен при условии выполнения решений предыдущей встречи лидеров стран "нормандского формата".

"Саммит лидеров "нормандской четверки" будет возможен после того, как будут согласованы все аспекты правового статуса Донбасса для того, чтобы согласовать условия выборов в регионе", - заявил Козак.

Напомним, "Страна" писала о том, что 26 января в Париже состоялась встреча политсоветников лидеров стран "нормандского формата". после нее Козак объявил, каких решений от Украины ждут в ближайшие две недели.

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