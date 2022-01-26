После восьмичасовой встречи советников лидеров стран "нормандского формата" в Париже начался брифинг российского представителя Дмитрия Козака по итогам переговоров.

Брифинг транслируют в Ютубе новостные каналы.

"У нас состоялся откровенный разговор, пожалуй, впервые за долгое время. Состоялась инвентаризация Минских соглашений. Несмотря на разногласия, решили, что перемирие в любом случае должно соблюдаться. Это тот сущностный вопрос, о котором мы договорились", - заявил представитель Москвы.

По остальным вопросам стороны решили провести консультации внутри своих стран и через две недели снова встретиться в Берлине.

"Новым прорывом", со слов Козака, стало признание сторон, что пока есть разночтения по исполнению Минска-2, Нормандский формат не будет работать. Поэтому поставлена задача убрать разночтения и выйти на единое понимание.

"Нужно еще взять паузу, подумать и выйти на обсуждение всех противоречий. Надеюсь, через две недели это материализуется в том, чтобы Украина, Донбасс, ОБСЕ имели конкретные рекомендации по разрешению конфликта. Мы вынесем их на заседание Трехсторонней контактной группы", - заявил Козак.

Ранее "Страна" писала о составе переговорщиков в Париже.

Мы также рассказывали, что 6 января советники лидеров Франции и ФРГ посетили Москву, где провели встречу с Козаком без Ермака, после чего французский и немецкий чиновники поехали в Киев и провели переговоры с Ермаком.