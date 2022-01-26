В России и на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса продолжают обвинять Вооруженные силы Украины в подготовке к наступательным действиям. Спикер Совфеда России Валентина Матвиенко заявила, что Киев вынашивает планы решить проблему в Донбассе силовым путем.

Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам Матвиенко, западные страны пытаются дестабилизировать ситуацию в соседних с Россией государствах.

"За туманом лжи и обмана идет активное военное освоение Украины, поставка наступательного вооружения вместо выполнения Минских соглашений", - заявила она.

Похожие обвинения звучали и с неподконтрольных территорий.

"Официальный представитель Народной милиции ДНР" Эдуард Басурин, со ссылкой на данные разведки сообщил, что на железнодорожные станции Красноармейск, Дружковка Зачатовка прибыли эшелоны с ГСМ и боеприпасами, предназначенными для пополнения запасов нескольких бригад ВСУ на фронте.

По его словам, командирам бригад ОТГ "Восток" приказано подготовить в 15-20 км от линии фронта, полевые склады для приема боеприпасов.

Кроме того, Басурин заявил, что военно-полевые госпитали освобождают от недолеченных, а в самих госпиталях идет подготовка мест хранения донорской крови и реализуются заявки на получение перевязочных материалов.

В свою очередь "Народная милиция ЛНР" заявила, что Украина размещает бронетехнику в жилых районах.

Отмечается, что за минувшие сутки разведка "ЛНР" зафиксировала бронетранспортер "Новатор" вблизи подконтрольного Киеву поселка Трехизбенка и два бронетранспортера вблизи Счастья.

Напомним, на днях в Кремле заявили об очень высокой угрозе атаки ВСУ на Донбасс.