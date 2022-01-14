В "ЛНР" заявили о гибели своего военного под обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины. После этого, как заявляется, "ЛНР" открыла ответный огонь по украинским позициям.

По данным "народной милиции ЛНР", в результате ответного обстрела один украинский военный погиб и двое получили ранения.

В ВСУ данное информацию о данном боестолкновении не комментируют.

Напомним, 10 янаря на Донбассе из-за подрыва взрывного устройства погибли двое украинских военных. Тогда же сообщалось, что противник два раза открывал огонь в сторону Песков из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщалось, по данным последнего отчета ОБСЕ, за неделю с 21 по 28 декабря количество нарушений на Донбассе уменьшилось. Если средний показатель за 30 дней составлял почти 400 нарушений в сутки, то в недельном разрезе он упал примерно до 250. То есть снижение произошло где-то на 35%.

Также мы сообщали, что 5 января, над территорией Украины летал самолет Военно-воздушных сил США. Он долгое время кружил над территорией Донбасса.