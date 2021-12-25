Операция Объединенных сил Украины (ООС) сообщает о том, что ранение солдата Нацгвардии накануне никак не связано с выполнением заданий на линии столкновения. Сейчас по этому факту проводится служебное расследование.

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

"Указанный в утренней сводке военнослужащий Национальной гвардии Украины получил ранение, не связанное с выполнением заданий на линии столкновения, находясь в 18 километрах от нее", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ООС также добавили, что по этому факту уже начато служебное расследование.

"Обстоятельства происшествия выясняются", - резюмировали в ОСС.

Между тем, командующий Операцией Объединенных сил Александр Павлюк заявил о том, что беспилотники Bayraktar, которые Украина купила у Турции, постоянно работают в зоне конфликта на Донбассе. Вместе с тем, он назвал беспилотник прекрасной машиной, которая позволяет "полностью наблюдать за деятельностью противника".

Кроме того, "Страна" также информировала о том, что в Луганской области умер военнослужащий военной службы по контракту. По предварительным данным, он застрелился.



