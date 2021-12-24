В Луганской области умер военнослужащий военной службы по контракту. По предварительным данным, он застрелился.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил на своей странице в Facebook.

В среду, 22 декабря, Луганская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере ООС получила информацию о том, что военнослужащий был обнаружен без признаков жизни.

"Предварительно установлено, что солдат, находившийся на ночном дежурстве на территории взводного опорного пункта одной из воинских частей, покончил жизнь самоубийством путем выстрела в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы", - сообщили в пресс-центре, добавив, что погибший 1999 года рождения, родом из пгт Белозерка Херсонской области.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины по факту гибели военного.

Следователи рассматривают и другие версии, в том числе умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

Ранее мы писали, что под Сумами при погрузке военной техники погиб 26-летний контрактник.

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