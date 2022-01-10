Двое украинских военных взорвались на неизвестном взрывном устройстве и получили ранение, несовместимое с жизнью.

Об этом говорится в вечерней оперативной сводке пресс-центра ООС.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, несовместимые с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героев, погибших за Украину", - указано в публикации.

Также в сводке обознается, что противник два раза открывал огонь в сторону Песков из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ранее "Страна" писала, что в первый день 2022 года в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе был четыре раза нарушен режим прекращения огня. Применялись в том числе противотанковые гранатометы.

Помимо этого, "глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что невыполнение Киевом требований Минских соглашений позволяет "республикам" Донбасса самим определять свое будущее вне Украины. Он не исключил, что оно будет строиться по косовскому сценарию.