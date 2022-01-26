"Глава ДНР" Денис Пушилин заявил, что Украина уже готова к нападению на Донбасс, поэтому Донецк должен быть готов к худшему сценарию, передает РИА Новости.

"Все зависит от политического решения или от того, насколько сильно будет давление со стороны Запада, если такое будет. То, что у Украины на данный момент все готово к наступательным действиям, это уже факт. Воспользуется (этим Киев)... вам никто этого не скажет", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Пушилина Донбасс нуждается в высокотехнологичных средствах борьбы с турецкими ударными беспилотниками "Байрактар".

"Мы со своей стороны только должны готовиться к самому худшему сценарию, чтобы быть готовыми защитить гражданское население", - добавил "глава ДНР".

Напомним, заместитель главы Совета Федерации Андрей Турчак а вслед за ним и "Единая Россия" попросили власть РФ вооружить "республики" Донбасса. После этого в ЛДНР заявили, что уже ждут военную помощь от России.

Также "Страна" писала о том, что заявил о том, что в Госдуме РФ заявили, что объем потенциальных поставок вооружений в "ЛНР" и "ДНР" со стороны Российской Федерации должен быть прямо пропорционален вливаниям летального оружия на Украину с Запада.