Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил о том, что объем потенциальных поставок вооружений в "ЛНР" и "ДНР" со стороны Российской Федерации должен быть прямо пропорционален вливаниям летального оружия в Украину с Запада.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на слова Андрея Гурулева.

"Объем вооружения должен быть прямо пропорционален вливаниям летального оружия в Украину с Запада, а в последнее время, мы знаем – эти объемы очень велики", - сказал политик.

Говоря о классификации и поставках вооружений, Гурулев добавил, что "это должны быть системы противовоздушной обороны, противотанковые ракетные комплексы".

Тем временем "глава ДНР" Денис Пушилин приветствовал обращение первого зампреда Совета Федерации Андрея Турчака о предоставлении "республикам" вооружения.

Между тем, заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки Венди Шерман заявила о том, что в Вашингтоне видят все признаки того, что Россия решится на новое вторжение в Украину до середины февраля.

Однако глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден в том, что у Российской Федерации недостаточно сил для вторжения.