Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки Венди Шерман заявила о том, что в Вашингтоне видят все признаки того, что Россия решится на новое вторжение в Украину до середины февраля.

Об этом она сообщила во время онлайн-дискуссии "YES".

"Мы, безусловно, видим все признаки того, что он (Владимир Путин - Ред.) собирается применить военную силу (в Украине - Ред.) в какой-то момент, возможно, между настоящим временем и серединой февраля", — сказала Шерман.

По ее словам, США готовятся ко всем сценариям развития ситуации в нашей стране: возможному полномасштабному вторжению, гибридным атакам и диверсии.

Также она заявил, что "Украина не достигла уровня для получения Плана действий по членству в НАТО".

"То есть, "в НАТО не возьмём, справляйтесь сами, а мы будем реагировать по разным сценариям", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, ранее мы писали о том, что в последние дни от украинской власти идет целая серия заявлений о том, что российского вторжения не будет. По крайней мере, сейчас для него нет, как говорят все официальные лица, никаких предпосылок. В своем аналитическом материале "Страна" разбиралась в том, будет ли война после заявлений Украины, что Путин не нападет.

Кроме того, мы также писали, что министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс сообщила о том, что Лондон разрабатывает законопроект по усилению санкций против Российской Федерации на случай вторжения в Украину. Она не исключает варианта, что они могут коснуться и президента России Владимира Путина.