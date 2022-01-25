В Министерстве внутренних дел России предложили ввести в качестве одного из видов убежища институт "временной защиты" для беженцев. Идея основана на событиях на Донбассе 2014 года.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на соответствующий законопроект.

"Вводится новый институт - "временная защита" как один из видов убежища, под которым понимается экстренное предварительное средство обеспечения безопасности иностранных граждан, массово прибывших на территорию России", - говорится в документе.

Необходимость подготовки такого законопроекта объясняется событиями 2014 года, когда у России появилась необходимость принятия мер, направленных на регулирование массового исхода иностранных граждан из страны их обычного проживания (имеется в виду отъезд жителей Донбасса в Россию в 2014-м - Ред.).

В текста законопроекта указано, что под термином "временная защита" будет подразумеваться предоставление такой зашиты гражданам, которые соответствуют критериям беженца-кандидата на временное убежище, "в связи с экстренным массовым прибытием их в РФ".

Напомним, глава МВД Румынии заявил о готовности оказывать помощь беженцам из Украины.

Также сообщалось, что Израиль готовится к массовой эвакуации евреев из Украины в случае вторжения РФ.