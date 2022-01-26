Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден в том, что у Российской Федерации недостаточно сил для вторжения.

Об этом он заявил в ходе брифинга, трансляция которого велась на странице МИД в Facebook.

Кулеба оценил готовность России, заявив, что она еще не собрала достаточную группировку войск для вторжения на Украину. Но это, по его мнению не значит, что она не сделает этого позже. Сейчас же, по мнению министра, главная цель России — "сеять панику".

Между тем, в последние дни от украинской власти идет целая серия заявлений о том, что российского вторжения не будет. По крайней мере, сейчас для него нет, как говорят все официальные лица, никаких предпосылок. В своем аналитическом материале "Страна" разбиралась в том, будет ли война после заявлений Украины, что Путин не нападет.

Кроме того, мы также писали, что министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс сообщила о том, что Лондон разрабатывает законопроект по усилению санкций против Российской Федерации на случай вторжения в Украину. Она не исключает варианта, что они могут коснуться и президента России Владимира Путина.