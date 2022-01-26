Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс сообщила о том, что Лондон разрабатывает законопроект по усилению санкций против Российской Федерации на случай вторжения в Украину. Она не исключает варианта, что они могут коснуться и президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы предложим новый законопроект, чтобы сделать наш санкционный режим жестче, чтобы мы могли охватить (санкциями - Ред.) больше компаний и физлиц в России. Мы предложим его в течение ближайших нескольких дней", - сказала Трасс.

На вопрос журналиста, введет ли Великобритания санкции лично против Путина она ответила: "Мы ничего не исключаем".

Ранее мы писали о том, что Соединенные Штаты предложили новые санкции против России в случае эскалации ситуации в Украине. Речь об ограничениях сырьевого и оружейного экспорта, сокращении дипконтактов.

Также мы сообщали, что ряд крупных компаний США призывает американского президента Джо Байдена к осторожности в вопросе санкций против России. Источник в конгрессе США заявил, что энергетические компании связались непосредственно с американскими законодателями с целью обеспечить, чтобы их активы не были конфискованы в случае, если они не смогут выполнять свои деловые соглашения в РФ.