Соединенные Штаты предложили новые санкции против России в случае эскалации ситуации в Украине. Речь об ограничениях сырьевого и оружейного экспорта, сокращении дипконтактов.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

По информации издания, санкционный план, представленный в Берлине, разработан главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Об этом пакете мер госсекретарь США Энтони Блинкен "дал понять" западным союзникам. Речь идет в частности о "перекрытии российских торговых путей по всему миру", блокаде поставок сырья из России, "перекрытии путей снабжения", а также о "резком сокращении персонала российских посольств в западных государствах".

Ожидается, что экономический ущерб России в связи с введением данных санкций составит 50 миллиардов долларов, передает таблоид со ссылкой на собственные источники.

Кроме того, как пишет СМИ, США потребовали от Германии взять на себя "ведущую роль" в блокаде поставок сырья из РФ в случае эскалации на российско-украинской границе.

Однако, по версии издания, социал-демократы, вокруг которых сформировано нынешнее правительство ФРГ во главе с Шольцем, не намерены полностью отказываться от "Северного потока-2". Однако в Берлине готовы отсрочить запуск газопровода из-за возможных агрессивных действий РФ.

Напомним, ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым ввести превентивные санкции против Российской Федерации, для того чтобы предотвратить эскалацию РФ в любое из государств.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не планируют вводить против России превентивные санкции еще до ее гипотетического вторжения в Украину, как об этом попросил Владимир Зеленский.

Также глава дипломатии Европейского Союза (ЕС) Жозеп Боррель исключил введение "превентивных санкций" ЕС против России по ситуации вокруг Украины и заявил, что проект санкций готовится только на случай эскалации.