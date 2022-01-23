Премьер-министр Баварии Маркус Зедер выступил против жестких антироссийских санкций, заявив, что РФ не является врагом Европы. Он также считает, что в ближайшее время не может быть и речи о вступлении Украины в НАТО.

Об этом Зедер сообщил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Политик считает, что следует уважать территориальную целостность и независимость Украины в соответствии с международным правом. Однако, Зедер заявляет, что санкции против России малоэффективны и вредят Германии.

"С одной стороны, потому что санкции уже давно малоэффективны, а с другой стороны, потому что эти новые санкции зачастую не меньше вредят нам. Например, отключение России от финансовой системы SWIFT. Закрытие газопровода "Северный поток-2" или даже прекращение всех поставок газа из России в целом коснулось бы и нашей страны. Даже в самый разгар холодной войны энергетическая связь между Советским Союзом и Германией не вызывала сомнений", — заявил политик.

Кроме того, Зедер выступил против вступления Украины в НАТО в ближайшее время.

"Несмотря на всю оправданную критику России, Западу в конечном счете придется ответить на ключевой вопрос: планируется расширение НАТО с включением Украины или нет? Вы, конечно, не можете позволить России диктовать здесь. Но все равно нужно дать ответ. На мой взгляд, ясно одно: расширение НАТО на восток с включением Украины еще долго не будет стоять на повестке дня", — заявил он.

По его словам, Альянс не имеет обязательств по военному союзу с Украиной.

"Это вопрос ясности и честности, чтобы определить стратегию, которая учитывает это при защите территориальной целостности Украины", - считает он.

Зедер добавил, что Россия — "сложный партнер, но не враг Европы", поэтому необходимо поддерживать связь с Москвой. Он сказал, что большинство немцев хотят стабильных и мирных отношений с РФ.

"Россия — не региональное государство. Россия есть и останется великой державой. Мы крепко закреплены на Западе, но мы должны поддерживать связь с Москвой, даже если это всегда вызов", — сказал баварский политик.

Он также сказал, что "не может представить" поставки немецкого оружия в Украину.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявления Маркуса Зедера. Там считают, что такие утверждения политика вредят отношениям Украины и Германии и подрывают международные усилия для предотвращения агрессии России.

Об этом спикер МИД Олега Николенко сообщил "Украинской правде".

"На фоне последних событий в украинско-немецких отношениях и текущей ситуации в Украине особенно разочаровывают высказывания главы баварского правительства и руководителя Христианско-социального союза Маркуса Зодера.

Они наносят ущерб двусторонним отношениям и подрывают международные усилия для предотвращения новых волн агрессии России против Украины и агрессивных действий против других стран Европы", - сказал Николенко.

Ранее мы писали, что командующий Военно-морскими силами Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым больше никогда не вернется в состав Украины и что Россия нужна всем против Китая, а потому Путину "нужно дать уважение". Позже Шенбах подал в отставку.

Однако, посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что отставки главы ВМС Германии недостаточно для "восстановления полного доверия к немецкой политике".