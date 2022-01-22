Командующий Военно-морскими силами Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах после скандального заявления о том, что Крым больше никогда не присоединится к Украине, подал в отставку.

Об этом сообщает в субботу, 22 января, немецкое издание Bild.

Несмотря на извинения вице-адмирала в Twitter, ситуация складывалась для него не лучшим образом после обрушившейся критики.

По данным издания, Шенбах "вышел из неловкого положения" и сам попросил освободить его от занимаемой должности.

Как пишет Bild, заявление об оставке Шенбаха уже приняли министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт и генеральный инспектор вооруженных сил Эберхард Цорн.

Вместо него должен быть назначен контр-адмирал Ян Кристиан Каак, который сейчас исполняет обязанности заместителя командующего ВМС ФРГ. В 2016 году Каак возглавил в качестве командующего силы операции "Аталанта" (эта миссия служит для защиты поставок гуманитарной помощи в Сомали и борьбы с пиратством).

Напомним, кроме заявления о Крыме командующий ВМС Германии высказал мнение, что Украина не соответствует требованиям НАТО, и для вступления в Североатлантический альянс стране необходимо решить ситуацию на Донбассе.

Ранее мы писали, что Министерство иностранных дел Украины потребовало публичного опровержения правительством ФРГ высказываний командующего ВМС Германии о безвозвратной потере Украиной Крыма.

Из-за Шенбаха МИД Украины вызвало на ковер посла ФРГ Анку Фельдгузен.