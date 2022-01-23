Немецкая авиакомпания Lufthansa отменяет вечерние рейсы в Украину из-за "политической напряженности" в стране. Об этом в Facebook сообщила экс-нардеп Виктория Войцицкая.

По ее словам, она должна была вылететь из Мюнхена самолетом авиакомпании Lufthansa в 21:00 субботы, 22 января. Однако вылет перенесли на 06:00 воскресенья, 23 января.

По ее словам, такая же ситуация произошла с этим же рейсом и днем ранее.

Войцицкой рассказала, что в авиакомпании причины переноса рейса объяснили тем, что "в связи с политической ситуацией экипаж Lufthansa не может оставаться в Украине ночью".

Когда пассажиры зашли в самолет, им еще раз сообщили, что экипаж не может ночевать в Украине из-за "политического напряжения".

Напомним, "Страна" писала о том, что 22 января издание Bild сообщило, что в Министерстве иностранных дел Германии работают над планом эвакуации членов семей сотрудников посольства в Украине, которых должны вывезти из страны в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

Впрочем, после этого в Германии опровергли подготовку планов эвакуации семей немецких дипломатов из Украины.