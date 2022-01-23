Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что отставки главы ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха, заявившего, что Крым Украине никогда не вернуть и что Путину нужно высказать уважение, недостаточно для "восстановления полного доверия к немецкой политике".

Об этом Мельник написал в Twitter.

Он обвинил немцев в "высокомерии и мании величия" и потребовал новых шагов.

"Немецкое высокомерие и мания величия. Хотя Украина приветствует своевременную отставку главы ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха, этого шага недостаточно для восстановления полного доверия к немецкой политике. Правительство Германии должно изменить свой курс в отношении Киева", - написал посол в Twitter.

Напомним, командующий Военно-морскими силами Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах ранее заявил, что Крым больше никогда не вернется в состав Украины и что Россия нужна всем против Китая, а потому Путину "нужно дать уважение".

После этого МИД Украины потребовал от Германии опровергнуть слова главы немецких ВМС о потерянном Крыме.

Также мы писали, что глава ВМС ФРГ Шенбах начал оправдываться после своего заявления о Крыме и в итоге подал в отставку.