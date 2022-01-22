В своем заявлении о том, что Крым больше никогда не вернется в состав Украины, командующий Военно-морскими силами Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах также сказал, что Россия нужна всем против Китая, а потому Путину "нужно дать уважение".

На слова главы ВМС ФРГ обратил внимание Telegram-канал "Политика страны".

"Неужели Россия действительно хочет небольшой кусочек украинской земли? Или присоединить всю страну? Нет, это ерунда. Путин, вероятно, оказывает давление, потому что знает, что может это сделать, и это раскалывает ЕС, но чего он хочет на самом деле – это высокий уровень уважения. Дать ему уважение – это небольшая цена. Это вообще не цена. Легко дать ему это уважение, которого он, возможно, заслуживает. Россия важна! Даже нам, Индии, Германии, нужна Россия. Потому что нам нужна Россия против Китая. Возможность сотрудничества с США – это легко и это отдалит Россию от Китая. Но наши санкции идут не в том направлении. Конечно, мы не можем согласиться с тем, что происходит в Украине. Но Крымский полуостров ушел, он никогда не вернется. Это факт", - сказал Шенбах.

Мы писали, что Министерство иностранных дел Украины потребовало публичного опровержения правительством ФРГ высказываний командующего ВМС Германии о безвозвратной потере Украиной Крыма.

Кроме того, "Страна" сообщала о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина благодарна Германии за дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Донбассе, однако последние заявления с ее стороны разочаровывают.