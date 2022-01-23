Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ценит политическую поддержку Германии, но разочарована нежеланием Берлина продавать Киеву оружие. По его мнению, украинцы будут помнить об этом десятилетиями.

Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в интервью изданию Die Welt в воскресенье, 23 января.

"Мы разочарованы отказом ФРГ утвердить поставки оборонительного вооружения Украине", - сказал глава МИД Украины.

По мнению Кулебы, это разочаровывает не только политиков, но и общественность.

"Отказ Германии в этом вопросе также разочаровывает украинскую общественность. К сожалению, украинцы будут помнить об этом десятилетиями, и мне, как министру иностранных дел, от этого очень грустно", - сказал Кулеба.

Напомним, что Германия запретила Эстонии передавать оружие своего производства Украине.

Кроме того, мы писали, что канцлер ФРГ Шольц повторил, что Германия не станет поставлять оружие Украине, поскольку у правительства ФРГ есть четкая позиция касательно экспорта оружия.

Также "Страна" сообщала, что недавно Киев снова обратился к Берлину с просьбой оказать военную поддержку Украине. Украинские власти рассчитывали получить от Германии хотя бы 100 тысяч бронежилетов и шлемов для бойцов Сил территориальной обороны. Однако в ФРГ заявили, что готовы только развернуть полевой госпиталь.