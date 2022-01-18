Глава дипломатии Европейского Союза (ЕС) Жозеп Боррель исключил введение "превентивных санкций" ЕС против России по ситуации вокруг Украины и заявил, что проект санкций готовится только на случай эскалации.

Об этом сообщает "РИА-Новости" в понедельник, 17 января.

"Мы продолжаем подготовку проекта санкций на случай обострения ситуации", - сказал Боррель.

Глава Евродипломатии напомнил, что в случае агрессии против Украины последуют жесткие меры, которые будут включать санкции.

"Мои обязанности как верховного представителя включают предложение таких санкций Евросовету. Работа над такими санкциями продолжается", - заявил Жозеп Боррель.

Ранее "Страна" сообщала, что верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что любое обсуждение Украины в рамках переговоров с Россией по гарантиям безопасности требует присутствия делегации Киева за столом переговоров.

Также мы писали, что Боррель рассказал о планах создать военную учебную миссию ЕС в Украине. Таким образом он хочет поддержать украинскую армию.