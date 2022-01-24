Правительство Великобритании опасается, что возможные санкции Запада против России из-за ситуации вокруг Украины приведут к сокращению поставок российского газа в Европу, что грозит энергетическим кризисом в регионе.

Об этом со ссылкой на источники пишет The Times.

Британские министры, по данным газеты, участвовали в обсуждениях на высшем уровне, чтобы оценить влияние сокращения поставок газа из России на цены в Великобритании. По мнению правительства страны, в случае введения санкций Россия сможет использовать свои природные ресурсы как "оружие" и ограничить поставки.

При этом, по словам чиновников, прямого риска нехватки газа нет, однако конфликт приведет к росту цен на газ и бензин до новых рекордных уровней.

"В отличие от некоторых стран, Великобритания практически не импортирует российский газ. Но, как и все страны, мы подвержены риску роста оптовых цен, что станет серьезной проблемой, если Россия в дальнейшем ограничит поставки", - сообщил источник издания.

Около половины газа, попадающего на британский рынок, добывается на шельфе Северного моря, примерно треть экспортируется из Норвегии, остальное - поставки сжиженного природного газа (СПГ), опасения Британии заключаются в том, что они сильно вырастут в цене, сообщает The Times.

Напомним, ранее глава МИД Австрии заявил, что санкции Евросоюза против РФ в случае эскалации в Украине не затронут "Северный поток-2".

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