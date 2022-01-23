Глава Министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Евросоюз готовит серьезные санкции против России на случай эскалации конфликта в Украине, однако они не будут затрагивать газовый сектор и "Северный поток-2" из-за зависимости Европы от России в энергетическом плане.

Об этом глава МИД Австрии сообщил в интервью австрийскому изданию "Presse am Sonntag" в воскресенье, 23 января.

"Мы в Европе в определенной степени зависим от энергии из России и не сможем изменить это в одночасье, если мы хотим получать тепло и электричество", - заявил глава МИД Австрии.

По словам Шалленберга, Евросоюз готов к диалогу с Россией на равных. Однако в случае эскалации или вторжения РФ в Украину от ЕС последует однозначный и быстрый ответ в виде обширных экономических санкций.

Глава МИД Австрии добавил, что ЕС также опасается КНР, поэтому европейцы ответом в отношении России хотят показать рамки дозволенного Китаю.

Напомним, что транзит газа через Украину в первой половине января стал минимальным за последние четыре года.

Ранее "Страна" сообщала, что глава МИД ФРГ пообещала принять меры к "Северному потоку-2" только в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Также мы писали, что Сенат США отклонил законопроект республиканца Теда Круза о санкциях против "Северного потока - 2", за который так просил проголосовать сенаторов Владимир Зеленский.