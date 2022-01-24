Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа и США должны тщательно подумать при рассмотрении вопроса о введении санкций против России за любую агрессию против Украины, поскольку они могут иметь последствия для Запада.

Об этом Шольц заявил в интервью Sueddeutsche Zeitung.

По мнению Шольца, возможная остановка газопровода "Северный поток-2" в рамках антироссийских санкций может усугубить кризис с поставками газа в Европу, который привел к резкому росту цен на энергоносители.

"Осторожность диктует выбор мер, которые окажут наибольшее влияние на тех, кто нарушает совместно согласованные принципы... В то же время мы должны учитывать последствия, которые это будет иметь для нас", - сказал Шольц, заявив, что никто не должен думать, что существует мера без последствий для Германии.

Напомним, в Британии также опасаются сокращения поставок российского газа в Европу в случае введения санкций против РФ. Такой сценарий обсуждался в правительстве страны.

Также мы писали о том, что по словам Шольца, НАТО не обсуждает вступление новых стран Восточной Европы, но не может гарантировать нерасширение.