Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты Америки считают угрозу санкций более эффективным средством сдерживания России, чем их немедленное применение в обострившейся ситуации вокруг Украины.

Об этом Джен Псаки сообщила на брифинге в Белом доме в понедельник, 24 января.

"По нашим оценкам, это более эффективно как средство сдерживания, чем нечто, применяемое заранее", - сказала Джен Псаки.

Мы информировали, что Владимир Зеленский заявил о необходимости ввести санкции против России, не дожидаясь вторжения.

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен ответил отказом на призывы Владимира Зеленского ввести санкции против России до вторжения в Украину.

Также мы писали, что глава дипломатии Европейского Союза (ЕС) Жозеп Боррель исключил введение "превентивных санкций" ЕС против России по ситуации вокруг Украины и заявил, что проект санкций готовится только на случай эскалации.

Ранее "Страна" сообщала, что в МИД России заявили о подготовке Западом информационного пространства для крупных провокаций вокруг Украины.