В Белом доме назвали угрозу санкций против России более эффективным средством, чем сами санкции
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты Америки считают угрозу санкций более эффективным средством сдерживания России, чем их немедленное применение в обострившейся ситуации вокруг Украины.
Об этом Джен Псаки сообщила на брифинге в Белом доме в понедельник, 24 января.
"По нашим оценкам, это более эффективно как средство сдерживания, чем нечто, применяемое заранее", - сказала Джен Псаки.
Мы информировали, что Владимир Зеленский заявил о необходимости ввести санкции против России, не дожидаясь вторжения.
Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен ответил отказом на призывы Владимира Зеленского ввести санкции против России до вторжения в Украину.
Также мы писали, что глава дипломатии Европейского Союза (ЕС) Жозеп Боррель исключил введение "превентивных санкций" ЕС против России по ситуации вокруг Украины и заявил, что проект санкций готовится только на случай эскалации.
Ранее "Страна" сообщала, что в МИД России заявили о подготовке Западом информационного пространства для крупных провокаций вокруг Украины.