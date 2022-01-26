Ряд крупных компаний США призывает американского президента Джо Байдена к осторожности в вопросе санкций против России.

Об этом пишет Reuters.

Ассоциация Национального совета по внешней торговле США (NFTC), в которую, в частности, входят Chevron и General Electric, просит Белый дом рассмотреть возможность позволить компаниям, имеющим бизнес в РФ, выполнять свои обязательства и подумать над тем, чтобы освободить определенную продукцию от санкционных мер.

"Администрация Байдена и конгресс должны прояснить детали на случай, если они должны будут последовать угрозе санкций", - заявил глава NFTC Джейк Колвин.

Источник в конгрессе США заявил, что энергетические компании связались непосредственно с американскими законодателями с целью обеспечить, чтобы их активы не были конфискованы в случае, если они не смогут выполнять свои деловые соглашения в РФ.

Напомним, ранее мы писали, что в Белом доме обнародовали детали возможных санкций против России.

Также мы сообщали, что по информации Bloomberg, Германия требует не включать меры против энергосектора в пакет возможных санкций против России.