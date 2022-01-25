Президент США Джо Байден заявил, что не исключает введение Вашингтоном санкций против российского президента Владимира Путина. Это произойдет в случае, если РФ вторгнется в Украину.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Во время беседы с журналистами в Вашингтоне 25 января хозяина Белого дома спросили, видит ли он возможность введения персональных санкций в отношении Путина, если произойдет вторжение российских сил в Украину.

"Да", - ответил Байден.

На это журналист задал уточняющий вопрос: "А он (Путин) вторгнется?

"Посмотрим", - сказал Байден.

Также Байден заявил, что нападение РФ на Украину будет иметь огромные последствия во всем мире и полностью его поменяет.

"Эскалация вокруг Украины переменит мир", – сказал глава Белого дома.

Кроме того, Байден сообщил, что может в ближайшее время принять решение о переброске в Европу части войск США, приведенных в повышенную готовность. А вот американские войска в Украину он не введет.

Между тем пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 25 января заявила, что Байден не имеет ни планов, ни интереса, ни желания отправлять американские войска в Украину. Она добавила, что озвученное накануне администрацией решение привести 8,5 тысячи американских военных в состояние повышенной готовности к переброске в Европу предназначено исключительно для поддержки стран "восточного фланга" НАТО.

Ранее "Страна" сообщала о том, что в Белом доме считают: позиция официального Киева по поводу отсутствия угрозы эскалации ситуации со стороны России идет вразрез с реальными действиями РФ на границе.