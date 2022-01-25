В Белом доме раскрыли детали санкций против России, которые могут быть введены в случае войны с Украиной.

Список озвучили во время брифинга в Белом доме.

В частности, ожидаются следующие меры:

Меры экспортного контроля в высокотехнологических областях: оборона, космос, искусственный интеллект, квантовые компьютеры - такой экспортный контроль (ограничения на торговлю и экспорт из США) призван "лишить Россию от того, в чем она нуждается и не может просто заместить"

Финансовые санкции. Ожидается, что они будут тяжелее, чем в 2014, когда рубль подешевел на 50%, а ЦБ потратил 25% резервов на его поддержку

Некие меры, которые последуют, в случае, если Россия начнет использовать поставки газа в качестве инструмента давления

Сообщается, что санкции США будут введены единовременно, без поэтапного наращивания, при этом они могут отличаться от европейских. Также в США работают над тем, чтобы обеспечить Европу энергоносителями, на случай, если не будет газа из РФ.

В то же время немецкий Bild описал санкционный план, который был разработан главой ЦРУ Уильямом Бернсом и предоставлен сегодня в Берлине.

Речь идет в частности о таких мерах:

Перекрытие российских торговых путей по всему миру

Блокаде поставок сырья из России

Перекрытие путей снабжения

Резкое сокращении персонала российских посольств в западных государствах

Таблоид, со ссылкой на собственные источники, оценивает, что экономический ущерб России в связи с введением данных санкций составит 50 миллиардов долларов.

Кроме того, как пишет СМИ, США потребовали от Германии взять на себя "ведущую роль" в блокаде поставок сырья из РФ в случае эскалации на российско-украинской границе.

Однако, по версии издания, социал-демократы, вокруг которых сформировано нынешнее правительство ФРГ во главе с Шольцем, не намерены полностью отказываться от "Северного потока-2". Однако в Берлине готовы отсрочить запуск газопровода из-за возможных агрессивных действий РФ.

Ранее "Страна" писала о том, что Шольц призвал Европу и США к "осторожности" в вопросе возможных санкций против России из-за Украины.

Также мы сообщали, что лидеры США, Евросоюза и НАТО обсудили Украину и "беспрецедентные" санкции против РФ.