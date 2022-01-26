Правительство Германии требует, что пакет санкций против России, которые могут быть введены из-за ситуации вокруг Украины, не включал меры против энергетического сектора. Причиной такой позиции являются опасения, что поставки энергии в Европу в противном случае могут оказаться под угрозой.

Об этом со ссылкой на документы сообщает Bloomberg.

При этом предложенное властями ФРГ исключение из санкций мер против энергосектора не предотвратит возможные меры против газопровода "Северный поток-2".

По данным источников, аналогичную точку зрения поддерживают и другие западноевропейские страны. Как сообщил один из чиновников, исключение для энергетического сектора может стать частью согласованного с США окончательного пакета санкций, который будет введен в случае вторжения России в Украину.

Германия передала документ со своими предложениями европейским союзникам. Как пишет Bloomberg, его подготовили после того как правительство ФРГ столкнулось с критикой из-за отказа поставить Украине оборонительное вооружение.

Немецкое правительство, по данным агентства, готово поддержать ограничения против суверенного долга, российских госпредприятий и банков, в частности, блокировку их доступа к расчетам по операциям в долларах США.

В целом среди мер, которые может поддержать ФРГ:

заморозка активов и запрет на операции для некоторых российских банков;

дальнейшие ограничения против суверенного долга и ограничения на рынке капитала для госпредприятий;

торговый запрет в отношении ряда госпредприятий России, который фактически вынудит их покинуть фондовые рынки;

ограничения на импорт из России некоторых металлов и химикатов, а также на экспорт некоторых предметов роскоши и высокотехнологичных товаров;

ужесточение ограничений в отношении товаров, которые могут использоваться в гражданских и военных целях;

запреты на поездки и заморозка активов олигархов;

ограничения на инвестиции в России.

Напомним, в Белом доме обнародовали детали возможных санкций против России.

Также мы писали, что Шольц призвал Европу и США к "осторожности" в вопросе возможных санкций против России из-за Украины.