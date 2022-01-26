В Париже, где прошла встреча советников "нормандской четверки", завершился брифинг по ее итогам, который давал глава Офиса президента Андрей Ермак. А представитель Москвы Дмитрий Козак после этого еще продолжил общаться с журналистами. Он конкретизировал, чего ждет от Украины до предстоящей берлинской встречи советников.

По словам Козака, речь в первую очередь идет об ответе Киева на предложения "республик" Донбасса по поводу политического урегулирования конфликта.

"Не дождавшись содержательных заявлений со стороны Украины, Донбасс внес предложения - законопроект, по поправкам к Конституции. Ответов нет. Это противоречит всей логике - мыслимой и нет - по разрешению любого конфликта. Если люди хотят договориться об окончании недружественных отношений в доме, они в первую очередь обсуждают, как будут жить под одной крышей. Мы надеемся, что это логика была услышана", - сказал представитель Москвы.

Ранее "Страна" рассказывала, что переговоры советников в Париже длились очень долго - восемь часов.

Также мы приводили слова Козака о том, что сегодня у сторон состоялся откровенный разговор, пожалуй, впервые за долгое время. Также была проделана инвентаризация Минских соглашений.