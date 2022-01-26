На брифинге по итогам переговоров в Париже советников лидеров "нормандской четверки" представитель России Дмитрий Козак назвал ключевым вопрос прямых переговоров Киева с "ЛДНР". И именно по этому поводу Украина сегодня на встрече советников попросила двухнедельную паузу.

Еще один вопрос, который будет прорабатываться во время этой паузы, - ответ Киева на предложения "ДНР" и "ЛНР".

"Сегодня речь идет даже не просто о том, чтобы был физический диалог глаза в глаза. А о том, что на письменные соглашения, которые республики внесли, на них дали ответ. Об этом сегодня не договорились", - заявил представитель Москвы.

"Коллеги, в общем сегодня похвастаться нечем, поэтому приезжайте через две недели в Берлин. Надеюсь, там будет более конструктивно", заключил Козак.

Как писала "Страна", первая за несколько месяцев (а точнее - с сентября) встреча всех советников лидеров стран "нормандской четверки" длилась восемь часов.

Мы также сообщали, что по многим вопросам стороны решили провести консультации внутри своих стран и через две недели снова встретиться, но уже в Берлине. По итогам встречи Козак заявил, что "новым прорывом" на ней стало признание сторон, что пока есть разночтения по исполнению Минска-2, "нормандский формат" не будет работать.