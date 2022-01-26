В Париже практически одновременно с брифингом представителя Москвы Дмитрия Козака по итогам встречи советников лидеров стран "нормандского формата" начался брифинг Андрея Ермака. Украинский чиновник заявил, что у сторон много расхождений по поводу Минских соглашений. И подтвердил слова Козака о том, что через две недели в Берлине пройдет новая встреча в том же составе.

Ермак также сообщил, что в Париже "согласовали финальное коммюнике" о том, что должно действовать прекращение огня.

Козак ничего не говорил о коммюнике, но подтвердил ранее, что это действительно был единственный консенсусный момент на этих переговорах.

Кроме того, глава Офиса президента Украины заявил, что требует деэскалации возле украинских границ, и напомнил, что рядом с ними расположена стотысячная российская группировка, которая угрожает Украине.

Это требование идет вразрез с заявлениями Владимира Зеленского, Алексея Данилова и Алексея Резникова о том, что нападения Россия не планирует.

В конце брифинга Ермак поблагодарил партнеров по "нормандскому формату". Правда, упомянул только Францию и Германию, хотя в него входит еще и Россия.

Ранее "Страна" рассказывала, что сообщил Дмитрий Козак о переговорах советников в Париже.