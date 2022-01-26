После переговоров в Париже с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, которые длились восемь часов, представитель Москвы Дмитрий Козак прокомментировал предложения "Единой России" о поставках оружия на Донбасс.

По его словам, в этом не будет необходимости, если Киев исполнит Минские соглашения.

В противном случае будет странно, если одну сторону (Украину) вооружают, а вторую нет, заявил представитель Путина.

Напомним, 26 января провластная фракция Госдумы "Единая Россия" выступила с предложением помочь "ДНР" и "ЛНР" военными поставками и принять "все меры для обеспечения безопасности их граждан". Просьбу озвучил глава фракции Владимир Васильев.

О необходимости военной помощи "ЛДНР" говорил и заместитель главы Совета Федерации Андрей Турчак.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил о том, что объем потенциальных поставок вооружений в "ЛНР" и "ДНР" со стороны Российской Федерации должен быть прямо пропорционален вливаниям летального оружия в Украину с Запада.

В "ДНР" сразу отреагировали на эту идею. "Глава республики" Денис Пушилин приветствовал предоставление вооружения.