В Украине за прошлые сутки коронавирусом заразились 35 014 человек. Показатель больше в нашей стране фиксировали лишь однажды - в прошлую субботу, 29 января.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные утром 2 февраля пресс-службой Минздрава.

Среди новых пациентов, по данным ведомства, 4 190 детей и 940 медиков. В течение суток в больницы попали 4 314 человек. 204 случая ковида оказались летальными. 9 894 человека выздоровели.

За сутки в Украине сделали 74 592 прививки от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 25 177 человек, вторую дозу – 27 248 человек. Дополнительную прививку сделали 717 украинцев, бустерную - 21 450 жителей нашей страны.

За все время пандемии в Украине выявили уже 4 130 277 случаев коронавируса. Из них 100 599 оказались летальными. Выздоровели 3 641 474 человека.

Напомним, недавно в Минздраве рассказали, когда наступит пик омикроновой волны коронавируса в Украине. В ведомстве ожидают, что это случится уже через две недели. В феврале число новых случаев ковида может достичь 60 тысяч за сутки.

Также мы писали о том, что девять областей Украины на этой неделе могут перейти в красную зону карантина. Это Винницкая, Донецкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Одесская, Сумская, Хмельницкая области.