В Японии медики выяснили, что тяжелая форма течения коронавируса в случае с "Омикроном" наиболее характерна для пожилых людей, которые вакцинировались давно.

Об этом пишет Express.

Так, в стране фиксируют увеличение числа госпитализаций пациентов в возрасте 60 лет и выше с острой пневмонией после заражения штаммом "Омикрон".

Как сообщают специалисты медицинского центра Фудзимино более половины из пациентов этой возрастной группы были госпитализированы с пневмонией и нуждались в аппаратах искусственной вентиляции легких.

"Госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы", - сказал директор медучреждения Акира Кано.

По его словам, острая пневмония проявляется у пожилых пациентов, которые вакцинировались давно. Кано добавил, что заявления о мягкости "Омикрона" далеки от того, что он видел на практике.

Напомним, сейчас в больницах Украины детские койки загружены почти в три раза больше, чем взрослые.

Также мы писали, что врачи выяснили, какие типичные для коронавируса симптомы не встречаются при "Омикроне".