Киевляне отмечают, что на дорогах в последние дни стало меньше пробок. И это похоже на правду - заторы, конечно, не исчезли, но проезд по городу стал быстрее.

Эта информация появилась как раз на фоне военной истерии, связанной с раздуваемым на Западе "вторжением Путина".

Но, судя по всему, есть и другие, не менее весомые причины того, почему люди стали меньше ездить.

"Страна" разобралась, что происходит.

"Проезжаю маршруты в два раза быстрее"

В соцсетях люди активно взялись обсуждать отсутствие пробок в Киеве за последнее время.

"Таких пустых дорог как в последние дни в Киеве не было даже в первых числах января. Свои обычные маршруты проезжаю в 2 раза быстрее. Люди, вы где?", - написал вчера утром журналист Денис Иванеско.

В комментариях многие с ним согласились.

"Сегодня таксист тоже этому удивлялся", - пишет журналистка Оксана Лукьяненко. "И я летаю по городу - удивительно", - говорит медиаменеджер Елена Скидан.

О том, что стало меньше пробок, пишет и ресторатор Олеся Остафиева:

"Киев без пробок. Все выехали? Сегодня за 20 минут доехала в место, куда последние два года на дорогу час нужно было".

Отмечают эту тенденцию и на профильных форумах.

"Уважаемые участники группы, может кто в курсе, куда делись пробки в Киеве?

Вчера и сегодня утром (7-9 утра) ездил в центр на Бессарабку по правому берегу, пробок нет. Просто едешь, может не быстро, но едешь, нигде не стоишь.

В чем причина?", - задается вопросом киевлянин Игорь Буч в группе "Автомобильный Киев".

"Такая картина всю эту неделю, пробок нету и машин в разы меньше на дорогах Киева", - отвечает ему пользователь Дмитрий Котенев.

"Тот же вопрос. С Софиевской Борщаговки через Жилянскую на Оболонь 40 минут в час пик", - удивляется киевлянка Ольга Дудко.

При этом заторы в столице, конечно, остались. Но, судя по всему, они стали меньше. Сервис прогноза пробок от Google Maps показывает следующую картину по Киеву на вечер пятницы.

Как видим, город в час-пик будет "оранжевым", мало где есть "красный" уровень заторов - его нет даже на мостах, которые ведут из центра в спальные районы (обычно они в такое время традиционно "стоят").

То есть это действительно некое улучшение ситуации в сравнении с тем, что было.

"Петляют из Украины". С чем связано уменьшение пробок?

В Сети обсуждаются три основных версии, почему киевляне стали меньше передвигаться на личном автотранспорте.

Во-первых, это связывают с подорожанием бензина.

"После праздников деньги иссякли у большинства, люди в ожидании зарплат, цены на топливо выросли. А по прогнозам к лету до 45 могут подняться за литр премиума", - пишут пользователи паблика "Автомобильный Киев".

Топливо на заправках действительно рекордно дорожает: с начала года цены поднялись на 2-3 гривны за литр практически у всех операторов рынка.

Во-вторых, с "Омикроном". Заболеваемость в Киеве бьет антирекорды, в связи с чем закрываются школы, а офисы переводят сотрудников на удаленку.

"Школы на дистанционке, наш лицей учится, но по 6 человек в классе, машины соседей под домами, люди просто дома сидят", "Много школ/классов на дистанционном обучении", "Возле дома парковка забита машинами, люди сидят дома, многие болеют, ну и на удаленке работа. Возле поликлиники очереди на тест ковид снова большие. Плюс простуду и грипп не отменяли", - пишут пользователи.

"Бабло экономят, на бенз не тратятся. Все дворы машинами забиты. Тупо не ездят", - такое мнение звучит очень часто.

В-третьих, то ли в шутку, то ли всерьез люди обсуждают бегство из столицы в связи с "вторжением Путина".

"Свалили от возможной войны", - предположил журналист Дмитрий Василец.

"Часть сбежала за границу, боятся нападения, часть заболела", - предполагает отельер Александр Чугай.

"Петляют из Украины", - подводит итог журналист Тарик Незалежко.