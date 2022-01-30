В Алжире заявили, что в стране подтвердился первый случай заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Речь идет о подвиде ВА.2.

Об этом сообщил генеральный директор Института Пастера, передает National Post.

"Алжир сообщил о своем первом случае быстро распространяющегося субварианта BA.2 Omicron COVID-19", - говорится в сообщении.

Согласно официальной информации, всего в Алжире, который расположен в Северной Африке, зафиксировано 1 742 новых случая заражения коронавирусом и 10 смертей, в результате число случаев заболевания достигло 249 310, а смертей - 6 555.

Ранее "Страна" сообщала, что у летучих мышей в ЮАР был обнаружен новый тип коронавируса. Он пока циркулирует в этой популяции. Однако ученые отмечают, что за его распространением надо пристально следить, так как вирус может мутировать и после этого проникнуть в человеческую популяцию.

Напомним, обнаруженный в ЮАР вирус NeoCoV, о котором сообщили китайские ученые, оказался не новым. Он существует уже некоторое время.

Выявленный в Африке вирус родствен ближневосточному респираторному синдрому MERS-CoV, крупные вспышки которого были зафиксированы в 2012 и 2015.

Также мы писали, что существует три разновидности штамма коронавируса "омикрон", который практически везде стал доминирующим.