Уже на этой неделе 9 регионов Украины могут перейти из оранжевой в красную зону карантина. Об этом во время брифинга заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

По словам Ганиченко, в ближайшее время в красную зону могут войти такие области:

Винницкая,

Донецкая,

Волынская,

Житомирская,

Закарпатская,

Львовская,

Одесская,

Сумская,

Хмельницкая.

Отметим, что по установленным Минздравом правилам, регион переходит в красную ковид-зону, если там в течение трех дней превышены два и более ковид-показателя. Сейчас в Винницкой, Донецкой, Волынской, Закарпатской, Одесской и Сумской областях в течение трех дней превышены по два показателя. В Житомирской и Хмельницкой - по три показателя. Во Львовской два показателя превышены в течение только двух дней.

По словам Ганиченко, в целом за прошедшую неделю количество новых случаев Covid-19 в Украине выросло на 75%, госпитализаций – на 34%. Летальность в Украине уменьшилась в 4 раза: 0,5% против 2%, которые были в начале "Дельта"-волны.

Напомним, "Страна" писала о том, что в Минздраве не исключают введения локдауна в Украине из-за "Омикрона".

Также мы сообщали, что в Минздраве ожидают в феврале по 60 тысяч новых случаев ковида. Пик омикроновой волны коронавируса в Украине, по прогнозам ведомства, наступит через две недели.