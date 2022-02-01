Ситуация в регионах ухудшается. Фото: "Страна"

Уже на этой неделе 9 регионов Украины могут перейти из оранжевой в красную зону карантина. Об этом во время брифинга заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко. 

По словам Ганиченко, в ближайшее время в красную зону могут войти такие области: 

  • Винницкая,
  • Донецкая,
  • Волынская,
  • Житомирская,
  • Закарпатская,
  • Львовская,
  • Одесская,
  • Сумская,
  • Хмельницкая.

Отметим, что по установленным Минздравом правилам, регион переходит в красную ковид-зону, если там в течение трех дней превышены два и более ковид-показателя. Сейчас в Винницкой, Донецкой, Волынской, Закарпатской, Одесской и Сумской областях в течение трех дней превышены по два показателя. В Житомирской и Хмельницкой - по три показателя. Во Львовской два показателя превышены в течение только двух дней. 

По словам Ганиченко, в целом за прошедшую неделю количество новых случаев Covid-19 в Украине выросло на 75%, госпитализаций – на 34%. Летальность в Украине уменьшилась в 4 раза: 0,5% против 2%, которые были в начале "Дельта"-волны.

Зоны карантина в Украине. Данные МОЗ

Зоны карантина в Украине. Данные МОЗ и КШЭ

Напомним, "Страна" писала о том, что в Минздраве не исключают введения локдауна в Украине из-за "Омикрона".

Также мы сообщали, что в Минздраве ожидают в феврале по 60 тысяч новых случаев ковида. Пик омикроновой волны коронавируса в Украине, по прогнозам ведомства, наступит через две недели

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