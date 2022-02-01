На суд по делу о незаконности включения COVID-19 в перечень особо опасных болезней не пустили истцов, потому что они отказались надеть маски.

Сегодня, 31 января, в Шестом апелляционном административном суде состоялось судебное заседание по вопросу апелляции по делу о незаконности включения ковида в перечень особо опасных инфекционных заболеваний.

Дело ведется по иску адвокатов Александра Гумирова и Дмитрия Бузанова к Кабмину и Министерству здравоохранения. Сержант судебной охраны отказался пропустить адвокатов на заседание из-за их отказа надеть на лицо маски. Судьи, без участия истцов, но с участием представителей Кабмина и Минздрава, начали рассмотрение дела.

Спустя два часа в заседании объявили перерыв до 28 февраля. Адвокаты вызвали полицию и написали заявление об уголовном преступлении.

Напомним, что в сентябре прошлого года Окружной административный суд отказал в деле о признании незаконным включения ковида в перечень особо опасных болезней.

Коллегия судей ОАСК вынесла решение по иску Гумирова, который просил признать, что ковид не соответствует критериям особо опасной болезни, установленным законом, а приказ МОЗ о внесении его в перечень особо опасных болезней был противоправным, и на этом основании аннулировать его.

Как объяснил "Стране" Гумиров, в решении суда говорится, что он при подаче иска не предоставил доказательства, что болел ковидом, и поэтому суд не установил, что решение Министерства здравоохранения о внесении ковида в список особо опасных болезней нарушает его права.

Поскольку судьи сочли, что решение МОЗ о внесении ковида в список особо опасных (что сделало возможным двухлетний карантин всей страны) не затрагивает прав и интересов истца, они отказали ему в удовлетворении иска.

Напомним, что в конце сентября 2021 года суд отказался признать незаконным включение ковида в перечень особо опасных болезней.

Ранее "Страна" сообщала, что еще в прошлом году Апелляционный суд признал карантинные ограничения Кабмина законными.