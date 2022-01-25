В Верховной Раде Украины снова провал голосования по довольно важному вопросу - всего 186 голосов за принятие закона об усилении ответственности за подделку ковид-сертификатов.

При этом 192 голоса было за возвращение законопроекта №6084 на доработку.

То есть, законопроект плотностью отклонён.

Напомним, еще 2 ноября Верховная Рада на заседании поддержала в первом чтении законопроект №6084 об увеличении штрафов за подделку медицинской документации, связанной с коронавирусом.

Документ предусматривает:

За использование заведомо подложных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок штраф от 17 тысяч до 34 тысяч гривен или ограничение свободы сроком до двух лет.

За внесение медицинским работником заведомо ложных сведений в документацию о проведении профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней штраф от 34 тысяч до 68 тысяч гривен или лишение свободы на срок до двух лет.

За изготовление и сбыт поддельных документов - штраф от 85-170 тысяч грн или лишение свободы сроком до трех лет.

Ранее мы рассказывали, что за подделку международного свидетельства о вакцинации 42-летнего жителя Кривого Рога приговорили к двум годам лишения свободы.

Также "Страна" провела расследование и купила поддельный ковид-сертификат и справку о выздоровлении.