За подделку международного свидетельства о вакцинации 42-летнего жителя Кривого Рога приговорили к двум годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в пятницу, 10 декабря.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что в начале ноября 2021 около одного из рынков в Покровском районе города Кривого Рога обвиняемый приобрел у малознакомого мужчины печати врача и больницы одной из областей Украины, а также флеш-носитель с готовыми бланками международного свидетельства о вакцинации.

Распечатав на принтере бланк международного свидетельства о вакцинации и оставляя на нем ложные оттиски печатей, мужчина подделал официальный документ о вакцинации. После чего на сайте объявлений злоумышленник разместил объявление о продаже международных свидетельств о вакцинации за 1200 гривен.

Приговором Октябрьского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области обвиняемый признан виновным в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК, и по совокупности приговоров ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 1 месяц.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве разоблачили мошенника, целый год штамповавшего на продажу поддельные ПЦР-тесты. Согласно материалам следствия, 54-летний мужчина за денежное вознаграждение наладил схему подделки и выдачи фальшивых результатов ПЦР-тестов с отрицательным результатом на коронавирус, выданных якобы украинскими и зарубежными лабораториями, а также медицинских карт о вакцинировании от инфекционных болезней.

Также мы писали, что в Киеве правоохранители разоблачили мужчину и женщину, которые массово подделывали ковид-сертификаты и ПЦР-тесты. По данным досудебного расследования, 24-летний мужчина и 22-летняя женщина создали чат-бот в мессенджере - там они принимали заказы на изготовление поддельных медицинских документов. ПЦР-тесты продавали за 600 гривен, а стоимость свидетельства составляла 1200 гривен.