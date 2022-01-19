В Киеве руководитель медучреждения с тремя сообщниками вымогала взятки с практикующих врачей и организовали схемы по подделке свидетельств о вакцинации граждан от COVID-19. В этой схеме принимали участие бывшие и действующие чиновники. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, руководитель Киевского детского диагностического центра организовала схему, по которой подчиненные ей врачи ежемесячно отчисляли ей часть своей заработной платы для того, чтобы продолжать работать в этом учреждении.

Правоохранителям удалось задокументировать факты вымогательства и получения должностным лицом денежных средств от врачей на сумму 46 тысяч гривен. Глава медцентра была задержана с поличным после очередной передачи неправомерной выгоды в размере 30 тысяч гривен.

Также установлено, что в этой схеме участвовали экс-советник заместителя председателя КГГА и экс-заместитель министра социальной политики Украины. Силовики имен не называют, но по данным СМИ, речь идет о директоре центра Светлане Матвеевой, экс-чиновнике КГГА Анне-Виктории Воронцовой (занимала пост советницы заместителя главы КГГА по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин) и экс-замминистра социальной политики Александре Чуркиной.

Злоумышленницы организовали внесение в информационную систему Helsi.me заведомо ложных сведений о вакцинации граждан от COVID-19 без ее фактического проведения за денежное вознаграждение в размере 250 долларов.

Двое из участников группы занимались поиском потенциальных клиентов и принимали от них заказы, после чего передавали данные о заказчиках директору заведения здравоохранения, которая направляла соответствующие списки врачу.

"В дальнейшем сведения о якобы осуществленной вакцинации этих граждан вносились другим участником группы в электронную систему eHealth для дальнейшей загрузки в Единый портал государственных услуг "Дия", - говорится в сообщении.

На основании постановлений суда, проведены обыски по местам работы и проживания фигурантов уголовного производства. При обысках изъяты мобильные телефоны, черновые записи, а также копии паспортов граждан Украины. Изъятые предметы подтверждают противоправную деятельность.

"Заметим, что до начала проведения обыска одна из фигуранток выбросила свой мобильный телефон в окно, а другая - спрятала отключенный гаджет за шкафом", - говорится в сообщении.

Главу медучреждения задержали в порядке статьи 208 УПК Украины по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 362 УК Украины. Ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Остальным трем фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 362 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

Ранее "Страна" писала о том, что журналисты нашли украинца с 18 уколами от коронавируса. В системе Helsi можно найти 18 записей о его вакцинации.

Также мы сообщали, что в Минздраве рассказали о "вакцинационной амнистии" для обладателей поддельных ковид-сертификатов.