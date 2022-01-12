Чиновника задержали 11 января. Фото: ГБР

В Киеве при получении второго транша взятки почти в 1,7 миллиона гривен задержан руководитель одного из коммунальных предприятий КГГА, а также посредник, обеспечивавший реализацию преступной схемы. Об этом сообщает ГБР.

По данным правоохранителей, должностные лица КО "Киевзеленстрой", используя свое служебное положение, наладили механизм получения неправомерной выгоды путем обеспечения побед в тендерных торгах определенным коммерческим структурам. За это чиновники регулярно получали денежное вознаграждение в размере определенной части сумм тендеров.

задержание чиновника Киевзеленстроя провели 11 января

задержание чиновника Киевзеленстроя провели 11 января

задержание чиновника Киевзеленстроя провели 11 января

Детективам ГБР удалось задокументировать ряд фактов передачи денежных средств. В частности, 11 января 2022 года, при получении очередной части неправомерной выгоды на сумму 1 550 000 гривен и 4 300 долларов США задержан заместитель начальника управления капитальных вложений КО "Киевзеленстрой" и посредник.

Ранее, в октябре 2021 года, представитель КО "Киевзеленстврой" уже получил первую часть неправомерной выгоды на сумму 2 047 500 гривен, что также было задокументировано правоохранителями.

Решается вопрос об объявлении подозрения указанным должностным лицам. Уже проведен ряд обысков у других фигурантов уголовного производства, в которых изъято большое количество наличных, документов, технических средств связи, содержащих доказательства преступной деятельности.

Ранее "Страна" писала о том, что в Нежине попался на взятке полицейский, который на рабочем столе поставил табличку "Взяток не берем!".

Также мы сообщали, что чиновника департамента архитектурно-строительного контроля КГГА будут судить за взятку в $2 000.

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